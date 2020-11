GeForce Now prihaja na iPhone in v Chrome

GeForce Now je storitev za oblačno igranje iger, namenjena tistim, ki nimajo ravno najzmogljivejšega računalnika, po novem je na voljo tudi za naprave iOS, v začetku 2021 pa bo prišla še v brskalnik Chrome.

Pri Nvidiini storitvi naše igre tečejo na njihovih strežnikih, naš računalnik pa je le posrednik. Tako ne potrebujemo močnega računalnika, je pa zato pomembnejša hitrost in kakovost naše povezave v splet. Zanimivo, da bo na napravah iOS (iPhone in iPad) delovala preko brskalnika Safari in ne preko namenske aplikacije. Zaradi strojnih omejitev pa bomo potrebovali tudi igralni plošček, igre, ki delujejo le s kombinacijo tipkovnice in miške ne bodo podprte. Storitev je v omejeni obliki na voljo brezplačno, sicer pa velja 5 evrov na mesec.

Več o njej si lahko sicer preberete v našem članku o oblačnih storitvah za igre, kjer smo poleg GeForce Now preizkusili še Google Stadia.