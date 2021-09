Objavljeno: 16.9.2021 11:00

Gearbesta, zelo priljubljene alternative Aliexpressu, ni več

Kitajska spletna trgovina Gearbest je bila nekaj časa ena najbolj priljubljenih dostavljalnic kitajskih tehničnih (in ne samo tehničnih) izdelkov Evropo, od začetka septembra pa je spletna stran gearbest.com nedosegljiva, saj je matično podjetje bankrotiralo.

Trgovina Gearbest je bila zaradi nizkih cen in velike izbire priljubljena tudi v Sloveniji, nekatere spletne strani so imele z njo sklenjene tudi t.i. »affiliate programe« (klik na povezavo do Gearbesta je spletni strani prinesel nekaj odstotkov provizije).

Trgovina je bila ustanovljena leta 2014 in je tekmovala z globalnimi giganti kot so AliExpress in Banggood, vendar je v zadnjem letu matično podjetje Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. Ltd na Šenzenski borzi padalo, v začetku junija pa je vložilo vlogo za zaščito pred bankrotom.

Spletna stran od začetka septembra ne deluje več, napako o nedosegljivosti javljajo tudi mobilne aplikacije.