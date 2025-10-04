Gartner opozarja: do leta 2028 bo polovica podjetij tarča napadov z generativno umetno inteligenco

Uporaba generativne umetne inteligence (GenAI) se hitro širi tudi na področje kibernetske kriminalitete, opozarja raziskava analitskega podjetja Gartner. Po njihovih napovedih bo do leta 2028 kar polovica podjetij doživela napad, ki bo uporabil Generativni AI za izdelavo zavajajočih ali ponarejenih vsebin. Analitiki menijo, da se podjetja premalo zavedajo obsega tveganj in nujnosti priprave na nove oblike groženj.

Generativni AI omogoča napadalcem ustvarjanje realističnih besedil, slik, glasovnih posnetkov in videoposnetkov, kar povečuje verjetnost uspeha phishing napadov, socialnega inženiringa ter širjenja dezinformacij. Gartner poudarja, da lahko takšne tehnike bistveno zmanjšajo stroške in povečajo učinkovitost kriminalnih operacij. Po ocenah bodo podjetja v prihodnjih letih soočena z vedno bolj prepričljivimi ponaredki, ki jih bo težko razlikovati od legitimnih komunikacij.

Kljub temu raziskava nakazuje tudi pozitivno plat. Enaka tehnologija, ki jo uporabljajo napadalci, je na voljo tudi za obrambo. Podjetja lahko z GenAI izboljšajo odkrivanje prevar in avtomatizacijo varnostnih postopkov. Gartner ocenjuje, da bo do leta 2026 več kot 30 odstotkov organizacij uporabljalo GenAI za pomoč pri kibernetski obrambi, od zaznavanja zlonamernih vzorcev do ustvarjanja realističnih simulacij napadov za usposabljanje zaposlenih.

Napovedi se umeščajo v širši kontekst naraščajoče uporabe umetne inteligence v poslovnih procesih. Organizacije vse pogosteje uporabljajo GenAI za razvoj produktov, avtomatizacijo opravil in podporo strankam, hkrati pa raste potreba po strateškem pristopu k obvladovanju tveganj. Gartner zato svetuje, da podjetja v svoje varnostne strategije vključijo scenarije, kjer je umetna inteligenca ključni dejavnik napada, ter razvijejo obrambne pristope, ki uporabljajo enaka orodja.