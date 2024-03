Objavljeno: 5.3.2024 05:00

Gartner: obseg spletnega iskanja bo padel za četrtino

Težko si je predstavljati, da bi se kdajkoli zmanjšal obseg spletnega iskanja, a analitiki pri Gartnerju napovedujejo prav to. Do leta 2026 naj bi se obseg iskanja s klasičnimi iskalniki skrčil za četrtino, pa čeprav se bo število uporabnikov interneta še povečevalo. Razlog so kakopak ChatGPT, Bard in druga orodja generativne umetne inteligence.

To bo imelo zlasti vplive na oglaševalce. Ti so danes življenjsko odvisni od plačanih in organskih zadetkov. Med prve si pot kupijo, do drugih vodi optimizacija strani. A generativna umetna inteligenca mimogrede postaja tudi čedalje boljši iskalnik, čeprav prvenstveno sploh ni bila narejena v ta namen. A pri tem je tako dobra, da to ni več le stranski produkt, temveč se na primer Copilot namerno uporablja za iskanje. Takisto lahko splošne resnice sprašujemo tudi ChatGPT, pa čeprav v brezplačni verziji sploh nima dostopa do interneta, kaj šele ostale pomočnike, ki ga imajo.

Pri Gartnerju ocenjujejo, da bo te naloge prevzemala umetna inteligenca, kar bo oglaševalce prisililo v svež premislek, kako naprej. Do leta 2026 bo organskega iskanja za 25 odstotkov manj, poskočila pa bo uporaba generativne umetne inteligence.

Prvikrat se zdi, da je Googlov absolutni primat morda res ogrožen. Ni večnih.

Gartner