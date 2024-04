Gartner napoveduje rast vlaganj v IT za 8 %

Pri analitski družbi Gartner pravijo, da trenutno vlaganja v umetno inteligenco bistveno pomagajo pri spodbujanju porabe za celoten IT v letu 2024 in kasneje. Svetovna poraba za IT naj bi leta 2024 znašala 5,06 bilijona dolarjev, kar je 8-odstotno povečanje glede na leto 2023.

Gartner je svojo napoved v zadnjem četrtletju celo povečal in sicer iz predhodne napovedi o 6,8-odstotni rasti iz prejšnjega četrtletja. Trenutne napovedi kažejo, da bo rast uporabe umetne inteligence povečevala proračune tudi v naslednjih letih, tako da bomo svetovno porabo za IT v višini 8 bilijonov dolarjev dosegli že precej pred koncem desetletja.

Poraba za storitve IT je narasla za 9,7 % in presegla 1,52 bilijona dolarjev, zato je ta kategorija na dobri poti, da postane največji trg, ki ga spremlja Gartner. Eden od poglavitnih razlogov za hitro rast je v težavah podjetij pri zagotavljanju kadrov, kar trenutno ustvarja večjopotrebo po zunanjem svetovanju v primerjavi z notranjim osebjem. Letos se celo lahko zgodi, da bodo podjetja prvič v zgodovini porabila več denarja za svetovanje kot za notranje osebje.

Povečanje naložb v sisteme podatkovnih centrov lepo prikazujejo tretnutni vpliv umetne inteligence na nakupe dodatnih tehničnih sredstev. Gartner pričakuje, da bo poraba za sisteme podatkovnih centrov doživela opazen skok v rasti od leta 2023 (4 %) do 2024 (10 %).

Toda kljub temu pri Gartnerju za naslednje leto pričakujejo še večji skok, saj se bo tedaj uvlejavila večina proijektov načrtovanih v lasnekm in leztošnjem letu. Letos bodo strežniki s podporo za umetno inteligenco predstavljali skoraj 60 % celotne porabe strežnikov hiperskalerjev.