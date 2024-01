Gartner napoveduje rast IT sredstev v letu 2024 za 6,8 %

Svetovna poraba za IT naj bi leta 2024 znašala 5 bilijonov dolarjev, kar je 6,8-odstotno povečanje glede na leto 2023, glede na najnovejšo napoved podjetja Gartner. To je manj od napovedi 8-odstotne rasti iz prejšnjega četrtletja.

Medtem ko je generativna umetna inteligenca leta 2023 povzročila veliko navdušenje, kratkoročno ne bo bistveno spremenila rasti porabe za IT. 2024 bo leto, ko bodo organizacije sicer vlagale v načrtovanje uporabe GenAI, vendar bodo porabo za IT vodili bolj tradicionalni dejavniki, kot so dobičkonosnost, delo in storitve.

Storitve IT bodo v letu 2024 še naprej rasle in bodo prvič postale največji segment porabe za IT. Poraba za storitve IT naj bi se leta 2024 povečala za 8,7 % in dosegla 1,5 bilijona dolarjev. To je predvsem posledica vlaganj v organizacijsko učinkovitost in projekte optimizacije.

Kar se tiče strojne opreme pri Gartnerju ugotavljajo, da se je tu zanimanje za zamenjave med potrošniki umirilo že pred več kot desetletjem. Raven porabe tu v prvi vrsti poganjajo spremembe (tipično predvsem padec) cen in cikli zamenjave, kar pušča prostor le za postopno rast.

Nekoliko drugače je pri podjetjih, kjer ta še naprej iščejo nove načine uporabe za tehnologijo. IT se je v teh časih preselil iz zaledne pisarne v ospredje in je danes primarno sredstvo za ustvarjanje dohodka. Dokler podjetja tudi tu ne dosežejo platoja, se bo rast izdatkov še naprej povečevala.

Kljub pričakovanemu ponovnemu zagonu v letu 2024 ostajajo nekatere omejitve, predvsem zaradi utrujenosti od sprememb. Utrujenost od sprememb se lahko kaže kot odpor do sprememb, direktorji informatike oklevajo pri podpisu novih pogodb, zavezam k dolgoročnim pobudam ali prevzemanju novih tehnoloških partnerjev. Za nove pobude zato CIOti zahtevajo višje napore pri zmanjševanja tveganja in večjo gotovost rezultatov.