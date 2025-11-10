Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Gartner napoveduje ključne trende v IT za leto 2026 in naprej

Na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo 2025 v Orlandu so analitiki predstavili najnovejše napovedi za obdobje po letu 2026, ki jasno kažejo, da bo naslednje desetletje zaznamovala nova faza digitalne preobrazbe – tista, v kateri umetna inteligenca ne bo več le orodje, ampak soustvarjalec odločitev, gospodarstva in delovnih procesov.

Gartner napoveduje, da bo do leta 2027 umetna inteligenca povzročila največji premik v produktivnosti v zadnjih tridesetih letih. Generativna umetna inteligenca (GenAI) in agenti, sposobni samostojnega delovanja, bodo spremenili trg, ocenjen na 58 milijard dolarjev, in zmanjšali pomen združljivosti s starejšimi tehnologijami.

Do leta 2027 bo tri četrtine postopkov zaposlovanja vključevalo preverjanje znanja umetne inteligence, saj podjetja uvajajo standardizirane teste za oceno digitalne pismenosti in sposobnosti dela z GenAI orodji. Znanje umetne inteligence bo neposredno povezano s plačami, zato bodo kandidati vse bolj vlagali v razvoj teh spretnosti. Hkrati pa Gartner opozarja na paradoks: podjetja bo morala vpeljati preizkuse “brez AI”, ki preverjajo samostojno razmišljanje in presojo oseb brez pomoči umetne inteligence.

Regionalizacija umetne inteligence je še en pomemben trend. Do leta 2027 bo 35 odstotkov držav uporabljalo lokalne platforme z lastnimi podatkovnimi centri in regulatornimi okvirji, kar pomeni konec globalno enotnih rešitev. Multinacionalke bodo prisiljene sodelovati z več platformami hkrati in paziti na skladnost z različnimi pravili o varstvu podatkov.

Do leta 2028 bodo podjetja, ki bodo z večagentno umetno inteligenco avtomatizirala večino svojih procesov s strankami, prevladovala v industriji. Kupci bodo pričakovali hibridno izkušnjo – neposredno samopostrežno komunikacijo z agenti ali pomoč človeka, ki ga podpira umetna inteligenca. V letu 2028 naj bi 90 odstotkov poslovnih nakupov potekalo prek posredovanja AI agentov, kar bo na te digitalne tržnice preusmerilo kar 15 bilijonov dolarjev porabe.

Toda hitra rast umetne inteligence bo imela tudi temne plati. Gartner napoveduje, da bo do konca leta 2026 število pravnih primerov, povezanih s škodljivimi vplivi umetne inteligence močno poskočilo, kar bo spodbudilo val regulacije in razprav o varnostnih standardih. Podjetja bodo morala dokazovati, da njihovi sistemi delujejo pregledno in z vgrajenimi zaščitami, saj se bodo tovrstni incidenti neposredno povezovali z odgovornostjo vodstev.

Do leta 2030 naj bi 20 odstotkov vseh denarnih transakcij postalo programsko vodenih, kar bo umetnim agentom omogočilo samostojno ekonomsko delovanje. Takšne transakcije bodo poganjale avtomatizirane procese med stroji, spodbujale likvidnost in zmanjšale stroške poslovanja.

V poslovnem svetu se bo zaradi agentne umetne inteligence razmerje med stroški in vrednostjo storitev do leta 2027 izboljšalo za polovico, saj bodo agenti postopoma prevzemali vlogo procesov samih in odkrivali skrito znanje v organizacijah. Vzporedno se bo krepila regulacija – do takrat naj bi pol sveta že imelo lastne zakone o umetni inteligenci, kar bo podjetja prisililo v vlaganja v skladnost in nadzor v vrednosti okoli pet milijard dolarjev.

