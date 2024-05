Gartner identificiral pet ključnih inženirskih trendov za leto 2024

V najnovejšem poročilu Gartner izpostavlja pet ključnih strateških tehnoloških trendov na področju razvoja in inženiringa programske opreme za leto 2024, ki bodo spodbujali inovacije in izboljšali učinkovitost podjetij. Ti trendi so ključnega pomena za vodje IT in programske inženirje, saj ponujajo smernice za optimizacijo razvojnih procesov in izboljšanje kakovosti programske opreme.

Prvi trend vključuje povečano uporabo odprtokodnih praks InnerSource za razvoj lastniške kode znotraj organizacij. Ta pristop spodbuja sodelovanje in transparentnost, kar vodi k boljši kakovosti programske opreme in hitrejšim razvojnim ciklom. Sprejemanje te metodologije omogoča ekipam hitrejše in učinkovitejše delo, kar prispeva k višji kakovosti razvoja in boljšemu dokumentiranju procesov.

Drugi trend, izboljšanje izkušnje razvijalcev, je ključen za uspeh digitalnih iniciativ. To vključuje izboljšanje interakcij med razvijalci in njihovimi orodji, platformami ter procesi. Poleg tehnoloških dejavnikov so pomembni tudi ne-tehnološki dejavniki, kot je ustvarjanje delovnega okolja, ki omogoča kreativnost in eksperimentiranje brez strahu pred neuspehom.

Ekipe za programski inženiring podprte z umetno inteligenco so tretji trend, ki poudarja uporabo AI tehnologij za boljše delovanje ekip pri ustvarjanju in dostavi aplikacij. Umetna inteligenca lahko tu avtomatizira ponavljajoče se naloge, kar razvijalcem omogoča, da se osredotočijo na bolj kompleksne in inovativne naloge. To vodi k hitrejši in učinkovitejši dostavi aplikacij.

Četrti trend, inženiring platform, vključuje izgradnjo in vzdrževanje samopostrežnih notranjih razvojnih platform, ki razvijalcem zagotavljajo potrebna orodja in storitve. Te platforme izboljšujejo produktivnost, zagotavljajo doslednost ter povečujejo kakovost IT rešitev. Tovrstne platforme omogočajo razvijalcem, da hitro odkrijejo, upravljajo in izboljšajo kompleksne, porazdeljene IT sisteme.

Nazadnje, digitalni imunski sistem združuje prakse opazovanja, testiranja programske opreme in drugih področij za ustvarjanje odpornih in visoko kakovostnih programskih rešitev. Ta pristop zagotavlja neprekinjeno delovanje in zanesljivost digitalnih sistemov, tudi v primeru neugodnih pogojev. Omenjeni trendi poudarjajo pomembnost inovativnih praks in tehnologij za ohranjanje konkurenčnosti v spreminjajočem se okolju programske inženiringa.