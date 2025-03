Garmin uvaja naročnino

Garmin, dolgo znan kot podjetje, ki svojih uporabnikov ne sili v plačljive vsebine, je zdaj naredil korak ravno v to smer.

Pri Garminu so predstavili naročnino Garmin Connect Plus, ki bo uporabnikom na voljo za 7 ameriških dolarjev mesečno in 70 na leto (v Evropi verjetno 7 in 70 evrov). Čeprav obstoječe funkcije in podatki ostajajo brezplačni, je jasno, da Garmin vstopa v tekmo naročniških modelov, kjer za zdaj vladajo Apple, Samsung, Oura in drugi.

Največji poudarek novega paketa je uvedba umetne inteligence Active Intelligence, ki naj bi uporabnikom ponudila personalizirane vpoglede in predloge na podlagi njihovih zdravstvenih podatkov in vadb. Funkcija bo v začetku na voljo kot beta različica in se bo sčasoma prilagajala vsakemu posamezniku. Poleg umetne inteligence Connect Plus vključuje še napredno nadzorno središče zmogljivosti, ki omogoča vizualizacijo napredka prek primerjalnih grafov, v živo prikazane podatke o vadbi na pametnem telefonu, razširjeno funkcijo LiveTrack z obveščanjem stikov ob začetku aktivnosti, dodatna navodila znotraj trenerskih programov Garmin Coach ter ekskluzivne značke in profile.

Zanimivo je, da je Garmin še leta 2022 javno zatrjeval, da ne bo zaračunaval dostopa do uporabniških podatkov, kar tehnično še vedno drži, a sprememba strategije je očitna. S povečevanjem konkurence in naraščajočimi stroški razvoja je podjetje očitno ugotovilo, da je uvedba naročnin nujna za nadaljnjo rast in vlaganja. Pri uporabnikih, ki so bili doslej vajeni brezplačnega dostopa do skoraj vseh funkcij, bo ključnega pomena, kako bodo sprejeli nov model. Primer prstana Oura kaže, da se lahko uvajanje naročnin hitro sprevrže v val negativnih odzivov. Garmin je trenutno v obdobju rasti, prodaja fitnes naprav se mu je v zadnjem četrtletju povečala za kar 31 %, delnice pa so dosegle rekordno vrednost.