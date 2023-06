Garmin predstavil ure za avanturiste z globokimi žepi

Garmin je predstavil dve novi liniji pametnih ur, Fenix 7 Pro in Epix 2 Pro, namenjeni zahtevnejšim uporabnikom in športnikom. Obe liniji vključujeta tri velikosti ohišja, vgrajene LED svetilke, nadgrajeno merjenje srčnega utripa in nove zmožnosti za trening​.

Naprave prinašajo trideset novih načinov sledenja aktivnosti, vključno s priljubljenimi ekipnimi športi in nišnimi dejavnostmi, kot je rafting po divjih vodah. Opremljene so z naprednimi funkcijami za trening, kot sta Endurance in Hill Score, ki omogočata analizo in merjenje vzdržljivosti uporabnikov med dolgotrajnimi napori in vzponi​. Naprave ponujajo tudi nadgrajeno navigacijo z izboljšanimi topografskimi kartami, prekrivanjem zemljevidov z vremenskimi podatki in lažje odkrivanje zanimivosti. Zahvaljujoč solarnemu polnjenju se ponašajo z dolgoživostjo, ki pri najdražjem modelu traja tudi do 37 dni delovanja v načinu pametne ure.

Ure obeh serij so na voljo v velikostih 42 mm, 47 mm in 51 mm, cene pa se pričnejo pri 800 za Fenix in 900 USD za Epix z zaslonom AMOLED.