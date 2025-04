Objavljeno: 10.4.2025 17:00

Garmin predstavil pametno kolesarsko luč, ki beleži nevarne situacije

Garmin Varia Vue je zmogljiva svetilka na krmilu izbranega kolesa, ki je hkrati tudi napreden snemalni sistem 4K, zmožen snemanja ključnih trenutkov, kot so bližnja srečanja z vozili ali prometne nesreče.

Garmin Varia Vue deluje, kot sprednja kamera z vgrajeno digitalno stabilizacijo slike, kar pomeni, da je video gladek, tudi ko cesta ni. Čeprav to pomeni, da dejanski posnetek morda ni povsem 4K, je kakovost še vedno dovolj visoka za razpoznavo registrskih tablic in obrazov. Vgrajen mikrofon je zaščiten pred vetrom in omogoča snemanje jasnega zvoka med vožnjo. Kot del pametnega ekosistema se Varia Vue brezžično povezuje z aplikacijo Garmin Varia, storitvijo Garmin Vault za varno shranjevanje posnetkov v oblaku ter z zadnjo kamero RCT715, kar omogoča snemanje dogodkov iz dveh zornih kotov hkrati. Naprava samodejno zazna incidente in jih shrani. Baterija brez uporabe svetilke zdrži do devet ur. Svetilka ima moč do 600 lumnov in pet različnih načinov osvetlitve, prilagaja pa se tudi hitrosti vožnje in zunanji svetlobi, če je povezana z računalnikom Garmin Edge.

Varia Vue stane 550 evrov (plus dodatnih 12 na mesec za shranjevanje v oblačni trezor Vault), pomnilniška kartica pa ni vključena v osnovni paket. Na voljo je tudi različica za nemški trg, ki je skladna z lokalno zakonodajo in oddaja največ 165 lumnov.