Garmin bržkone hekerjem plačal odkupnino

Hekerski napad na Garmin, ki je potekal 23. julija, se je končal. Garmin je uspel nazaj zagnati vse storitve in obnoviti vse podatke, kar pa ni bilo zastonj. Po zanesljivih informacijah BleepingComputer je Garmin prejel ključ za dešifriranje datotek od izsiljevalcev, za kar so bržkone morali plačati odkupnino.

Napad se je zgodil 23. julija, ko je obstala kopica Garminovih storitev. Kmalu se je pokazalo, da so razlog hekerji. Izsiljevalski virus WastedLocker je bil razlog, da so bili na primer Garmin Connect, flyGarmin, Strava in inReach nedosegljivi. Po neuradnih podatkih naj bi hekerji zahtevali 10 milijonov dolarjev odkupnine, česar Garmin ni želel komentirati. Štiri dni pozneje so storitve začenjale delovati.

BleepingComputer ima dokaze, da je Garmin prejel ključ za dešifriranje. To se zagotovo ni moglo zgoditi zastonj, a odkupnina vseeno ni znašala 10 milijonov dolarjev. Vsaki taki zahtevi sledijo pogajanja, ki ceno ponavadi krepko zbijejo, včasih tudi več kot razpolovijo. V pogajanjih sta sodelovali podjetji Emsisoft in Coveware, ki so strokovnjaki za računalniško varnost.

Uradnih potrditev ni.

Bleeping Computer