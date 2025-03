Objavljeno: 26.3.2025 13:00

GameStop bo prihranke naložil v bitcoin

Znani prodajalec videoiger Gamestop, ki je širši javnosti izven ZDA postal znan v letu 2021, ko so njegove delnice letele v nebo in se 40-kratno podražile, je spet na naslovnicah. Njegov upravni odbor je sporočil, da bo svoje denarne rezerve vložil v bitcoin in nekatere stabilne kovance. Delnica podjetja je takoj po najavi poletela za 17 odstotkov.

V začetku februarja je imel GameStop okrog 4,8 milijarde dolarjev denarnih rezerv. Del tega denarja bodo prelili v kriptotrg. Podobno je prvi storil MicroStrategy, ki je v minulih letih nakopičil za več milijard dolarjev bitcoinov in postal največji institucionalni lastnik kriptovalute.

GameStop se v zadnjih mesecih spopada s padajočim prometom, saj ljudje čedalje redkeje zahajajo v klasične trgovine z igrami. Zato so začeli intenzivno rezati stroške, kar jim sorazmerno dobro uspeva. V minulem četrtletju so ustvarili 131 milijonov dolarjev dobička, kar je dvakrat več kot lani. Nakup kriptovalut pa je dodatni način, s katerim želi podjetje spet postavi relevantno. Ob tem GameStop investitorje opozarja, da gre za tvegano in nepreizkušeno strategijo, ki se lahko tudi izjalovi.