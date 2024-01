Galaxy S24: Samsung stavi vse na umetno inteligenco

Samsung je predstavil serijo pametnih telefonov Galaxy S24, ki se osredotoča na (iz)rabo Googlove umetne inteligence Gemini.

Samsung Galaxy S24, S24 Plus in S24 Ultra se oblikovno in strojno ne razlikujejo dosti od predhodnikov. Tokrat bo najmočnejši model odet v ohišje iz titana, kazal mišice s procesorjem Snapdragon 8 Gen 3, 12GB RAM-a ter 1TB shrambe, se bahal s 6,8 palčnim OLED zaslonom s hitrostjo osveževanja 120Hz ter fotografiral s petkratno povečavo in kakovostjo 200MP.

Veliko zanimivejše so funkcije umetne inteligence, ki jih podpira Galaxy AI in vključujejo napredno komunikacijo in fotografske sposobnosti. Telefoni Galaxy S24 nudijo dvostransko simultano prevajanje med klici brez dodatnih aplikacij, kar je možno zaradi obdelave na napravi s pomočjo čipovja Snapdragon 8 Gen 3. Tehnologija zagotavlja zasebnost in omogoča delovanje AI funkcij brez potrebe po internetni povezavi. Slovenščine (vsaj za zdaj) seveda ne obvlada.

Samsungov Chat Assist omogoča izbiro pravega tona pri pisanju sporočil, medtem ko Samsungova tipkovnica prevaja med 13 jeziki. Zmožnost Note Assist povzema besedila, ustvarja predloge in identificira zapise. Android Auto lahko povzame dohodna sporočila in predlaga odgovore, ki jih uporabnik potrdi z glasovnim ukazom. Nov iskalnik omogoča iskanje informacij s pomočjo obkrožanja predmetov na zaslonu.

AI prav tako nadgrajuje fotografske funkcije telefonov Galaxy S24, vključno z njihovo digitalno povečavo, stabilizacijo slike in fotografiranjem v slabih svetlobnih pogojih. Zmožnost Super HDR omogoča realističen predogled slike pred fotografiranjem, druga AI orodja pa nudijo predloge za izboljšanje fotografij ter funkcijo Generative Edit za dopolnjevanje ozadja slike.