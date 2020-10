G Suite je po novem Google Workspace

Google je predstavil prevetritev poslovne storitve G Suite, ta se po novem imenuje Google Workspace.

V sklopu najdemo Gmail, Docs, Meet, Sheets in Calendar, po novem bodo vse še nekoliko bolj integrirane med seboj. Tako bomo lahko v zavihku, kjer imamo odprto skupno tabelo Sheets, sprožili video klic za vse, ki so aktivni v tej tabeli. Ali pa bomo v Gmailu neposredno ustvarili novi dokument in ga hkrati delili s sodelavci.

Novosti bo kar veliko, poslovnim uporabnikom bodo na voljo v naslednjih dnevih in tednih. Uporabniki brezplačnih različic pa bomo na novosti čakali nekoliko dlje – pravijo, da bodo prišle »v nekaj mesecih«. Poslovnim uporabnikom bodo omogočili nov paket »Business Plus«, ki bo prinesel dodatne možnosti za upravljanje z napravami. Nove bodo tudi ikone teh storitev, nekoliko bolj barvite bodo.

bE31y5HbukA