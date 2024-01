Objavljeno: 18.1.2024 05:00

Fujitsu se opravičuje, ker je njegova programska oprema v zapor po krivem poslala stotine ljudi

Paul Petterson, vodja Fujitsujeve evropske divizije, se je na včerajšnjem zaslišanju pred odborom za gospodarstvo in trgovino v britanskem parlamentu opravičil za vse tegobe, ki jih je hroščata programska oprema Horizon povzročila v minulih desetletjih. Zaradi nepravilnega delovanja programa, ki ga je uvedla britanska pošta, so več sto ljudi po krivem obtožili kraje, številne tudi obsodili in odpustili.

Patterson se je opravičil in dejal, da podjetje prevzema odgovornost. Dejal je, da je podjetje od samega začetka sodelovalo v škandalu – navsezadnje so programsko opremo razvili – nato pa so Pošti pomagali pri pregonu vodij poslovalnic, ki niso bili nič dolžni ali krivi. Očitali so jim, da so zmanjkale znatne vsote denarja.

Škandal je trajal dvajset let. Novo programsko opremo so začeli razvijati leta 1995, vse do leta 2015 pa so preganjali približno 900 zaposlenih, ki so jih obtoževali poneverb, kraj in zlorab položaja. Številni so morali v zapor, zaradi neutemeljenih vračil so nekateri tudi bankrotirali. Doslej je bilo razveljavljenih le 93 obsodb, preostali pa še čakajo.

Še vedno pa ostaja neodgovorjeno vprašanje, kam je poniknil denar, ki so ga nedolžni zaposleni po krivem vračali Pošti. Podatkov o tem še nimajo. O zgodbi, ki končni epilog še čaka, smo obširno pisali lani.