FTC: Zaposleni v Twitterju so s kljubovanjem Musku preprečili nezakonita ravnanja

Ko je Elon Musk prevzel Twitter, danes preimenovan v X, je imel številne neobičajne zamisli. Nekatere izmed njih so bile tudi nezakonite, kar so hitro ugotovili zaposleni, ki so z upoštevanjem njegovih navodil preprečili večjo škodo. Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) ugotavlja, da so zaposleni v podjetju samoiniciativno preprečili kršitve dogovora s FTC.

Ko je Musk leta 2022 kupil Twitter, je napovedal poln dostop do dokumentov podjetja za Bari Weiss in druge novinarje, kar je najavil tudi javno. To je sprožilo pomisleke pri FTC, saj bi to predstavljalo kršitev predhodnega dogovora oziroma poravnave s FTC o izvajanju ukrepov za zvišanje varnosti in preprečevanje incidentov.

Zaslišanje več zaposlenih so pokazala, da se kršitve niso zgodilo, ker so zaposleni ravnali drugače, kot jim je naročil Musk. Namesto da bi Weiss in ostali novinarji dobili popoln dostop, so jim dodelili omejene račune. Niso imeli neposrednega dostopa do Twitterjevega internega sistema, temveč zgolj v sodelovanju z zaposlenimi.

FTC ugotavlja tudi, da je množično odpuščanje, ki ga je Musk izvedel kmalu po prevzemu podjetja, predstavljalo tveganje za varovanje osebnih podatkov. Po tem namreč v podjetju ni bilo nikogar več, ki bi bil odgovoren za izvajanje in pregledovanje politike varovanja osebnih podatkov ter spoštovanje dogovora s FTC.

FTC je uspel zaslišati več zaposlenih, še vedno pa si prizadeva zaslišati tudi Muska. X je julija lani na sodišče vložil zahtevek za preklic dogovora s FTC, ki bi tudi preprečil Muskovo zaslišanje. Sodišče je novembra zahteve zavrnilo.