FTC toži Amazon, ker je oteževal odpoved naročnine na Prime

Zvezna komisija za trgovino (FTC) je pred ameriškim sodiščem vložila tožbo zoper Amazon, v katerem podjetju očita manipulativno, zavajajoče in prisilno ravnanje, s katerimi so oteževali ali preprečevali odjavo uporabnikov od storitve Amazon Prime. Podjetje vse očitke zavrača.

FTC v tožbi trdi, da je Amazon z nepoštenim ravnanjem uporabnike najprej privabil k sklenitvi naročnine, ker je objektivno težko dokončati nakup brez sklenitve naročnine. Seveda je to mogoče, a stran večkrat pri nakupu izdelkov ponuja sklenitev naročnine, četudi za to ni nobene potrebe. Še teže pa je naročnino preklicati, kar je načrtno zapleteno.

Amazon trdi, da imajo ljudje prednosti, ki jih prinaša naročnina na Amazon Prime, preprosto radi. To so hitrejša dostava, pretočna storitev, popusti v Whol Foods in tako dalje. Temu primerno naročnina ni poceni, saj na primer v ZDA stane 150 dolarjev letno. Vseeno pa je zanimivo, da je Amazon tik pred tožbo nekoliko spremenil način odjave, ki je sedaj vendarle enostavnejši.

FTC vztraja pri pregonu nepoštenih praks, tako imenovanih dark patterns, ki strankam po nepotrebnem povzročajo stroške, ker vizualno ali kako drugače preferirajo dražje možnosti. Amazon je eno izmed podjetij, ki tu ni nedolžno.

To je že tretja tožba zoper podjetje v zadnjih tednih. V prvih dveh se je poravnalo, in sicer zaradi kršitev zasebnosti otrok zaradi shranjevanja posnetkov z Alexo in zaradi kršitev zasebnosti pri dostopu do posnetkov izdelkov Ring.