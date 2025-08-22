Objavljeno: 22.8.2025 13:00

FTC opozarja na porast prevar z lažnim prenosom denarja

Ameriška zvezna komisija za trgovino (FTC) opozarja na nevaren porast prevar, pri katerih goljufi ljudi prepričajo, da morajo zaradi zaščite svojega denarja sredstva prenesti na drug račun.

Oblika prevar, ki izkoriščajo strah in žrtve prepričajo, da same nakažejo svoj denar prevarantom, je v porastu. Podatki FTC razkrivajo skrb vzbujajoče trende, med letoma 2020 in 2024 se je število starejših odraslih, ki so izgubili več kot 10.000 ameriških dolarjev, povečalo kar štirikrat, število tistih, ki so izgubili več kot 100.000 dolarjev, pa celo osemkrat. Primeri kažejo, da žrtve pogosto nasedejo lažnim opozorilom o sumljivih transakcijah, lažnim vladnim preiskavam ali pa ponarejenim opozorilom o vdoru v računalnik. Ena od žrtev je na primer nakazala 50.000 dolarjev goljufom, ki so se predstavljali kot agenti CIE.

Strokovnjaki svetujejo previdnost pri vseh nenapovedanih klicih ali elektronskih sporočilih, zlasti tistih, ki vključujejo nujne pozive k ukrepanju. Resnične finančne institucije ali državne agencije nikoli ne zahtevajo, da denar premaknemo za lastno zaščito. Najbolj varno je, da komunikacijo prekinemo in sami preverimo stanje prek uradnih kontaktnih poti, nikoli pa ne uporabljamo številk ali povezav v sporočilih neznanega izvora.