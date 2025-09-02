Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 2.9.2025 05:00

FTC brez dokazov obtožuje: celo Gmail je politično pristranski

Očitki so že stari in se navkljub nasprotnim dokazom nenehno obujajo, večinoma v političnih krogih, sedaj pa jih ponavlja celo regulator. Zvezna komisija za trgovino v ZDA (FTC) obtožuje Google, da je Gmail politično pristranski, ker naj bi strožje obravnaval republikanska sporočila od demokratskih.

Predsednika Andrewa Fergusona je zmotilo, da naj bi Googlovi filtri za zaznavanje nezaželene elektronske pošte v mapo Spam pospravljali sporočila, s katerimi republikanci nabirajo donacijo, medtem ko demokratska pošta pristane med prejetimi sporočili. Tovrstne očitke so republikanci že večkrat ponovili, a sta zvezno sodišče in Zvezna volilna komisija že ugotovila, da ni nobenih dokazov o pristranskosti.

To Fergusona ni ustavilo, da ne bi ponavljal teh navedb v pismu, ki ga je poslal direktorju Alphabeta. Pri tem se je skliceval na nedavni članek v desno usmerjenem The New York Postu. Google je navedbe zavrnil in ponovil, da filtri upoštevajo več dejavnikov, med drugim količino sporočilo, predhodne odzive prejemnika (ki je sporočila tega pošiljatelja morda ročno označil kot spam) ipd.

Zvezno sodišče je leta 2023 tudi razsodilo, da Google ni ponudnik univerzalnih storitev, da bi ga zavezovale posebne omejitve, prav tako ni odkrilo nobenih dokazov o nepravilnem ravnanju. A republikanska stranka, ki obvladuje tudi FTC, še vedno trdi nasprotno. Google pa odvrača, da so uporabniki ta sporočila pač množično označevali kot spam, zato so tam tudi pristala.

