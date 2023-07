FTC bo vsak hip vložil tožbo, s katero bi lahko razbil Amazon

Razbijanje podjetij, ki vzpostavijo monopol, ni nič novega, čeprav tega že nekaj časa nismo videli. A Amazon hodi po tanki liniji, zato ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) pripravlja tožbo, ki bi lahko dosegla prav to. Vložili jo bodo še pred jesenjo.

FTC je Amazon preiskoval že večkrat in zaradi sumov različnih nezakonitih dejanj. Pod novim vodstvom FTC, ki ga pooseblja Lina Khan, se je FTC odločil ostro regulirati tehnološke gigante in omejevati njihovo moč. Amazon je problematičen zlasti zato, ker združuje dve zelo različni, a soodvisni funkciji: deluje kot prodajalec, hkrati pa kot tržnica za druge prodajalce. Takšna integracija pa mu lahko daje prednost, če jo izrablja nezakonito. In prav to mu FTC očita.

V tožbi se bo FTC osredotočil na naročnino Prime, na Amazonovo politiko omejevanja nižjih cen konkurence in na Amazonovo dvojno vlogo, s katero prodajalce na svoji platformi sili v uporabo Amazonove logistike in oglaševanja. Tožba se pripravlja že od minulega leta.

Amazon vse očitke zavrača in vztraja, da nudi najboljšo možno storitev tako za potrošnike kakor tudi za poslovne partnerje, torej trgovce. A to FTC ne prepriča. Končni, dasiravno sploh ne gotovi, izid tožbe je lahko tudi razbitje podjetja. Pred dobrima dvema desetletjema je bil Microsoft na isti poti in se je le za las izognil takšni usodi.

