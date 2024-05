Francozi predstavili pametni daljnogled

Francosko podjetje Unistellar je napovedalo pametne daljnoglede z obogateno resničnostjo.

Daljnogled Envision bo združil tradicionalno optiko z obogateno resničnostjo, kar bo omogočilo prikaz kontekstualnih informacij na zaslonu. Tako bo lahko nudil prilagojene informacije z natančnim označevanjem vsega, kar je vidno, bodisi pokrajine ali nebesnih teles. Pametni daljnogledi Envision bodo omogočali opazovanje nočnega neba z natančnim prikazom zvezd in planetov ali dnevno opazovanje pokrajine s prikazom pomembnih znamenitosti. Povezali se bodo s pametnim telefonom prek spremljevalne aplikacije Unistellar, ki omogoča dostop do obsežne baze podatkov z zemljevidi in kontekstualnimi informacijami.

V načinu pametnega skavtstva se bo 3D zemljevid prekrival z vidom, prikazoval znamenitosti, vodne vire, poti in zanimive točke, medtem ko bo v načinu vodenega navigiranja aplikacija označila zvezde, komete, zvezdna polja in druge zanimivosti. V načinu deljivega zaklepa tarče bo lahko uporabnik zaklenil tarčo, kot je kamufliran lev med safarijem ali sijoč predmet na nočnem nebu, in daljnogled prenesel na drugo osebo, ki jo bo aplikacija vodila do iste tarče. Daljnoglede bo mogoče uporabiti tudi v klasičnem optičnem načinu brez AR prekrivanja.

Sredstva za daljnogled Envision bodo Francozi zbirali na Kickstarterju. Začetna cena pametnega daljnogleda bo 599 ameriških dolarjev, po kampanji pa 999 USD.