Objavljeno: 10.7.2023 07:00

Francoski predsednik spet govori neumnosti o nasilju in videoigrah

Pričakovali smo, da so tovrstne razprave že zdavnaj zaključene, a francoski predsednik je krivca za najnovejše izgrede spet našel v priročnem strašilu: videoigrah. Potem ko je francoski predsednik minuli teden na glas razmišljal, da je treba razmisliti tudi o možnosti izklopa družbenih omrežij, če se protestov drugače ne bi dalo zajeziti, so sedaj krivec igre.

Povod za proteste je smrt najstnika, ki ga je policija ubila med kontrolo prometa. Odtlej so protesti stalnica, povzročena škoda pa je presegla milijardo evrov. Aretirali so tudi več tisoč protestnikov. Francoski predsednik trdi, da so za proteste odgovorna družbena omrežja in nasilne računalniške igre. Dejal je, da so mlade videoigre in nasilje v njih opijanile, zato sedaj to počnejo tudi v resničnem življenju. Organizirali naj bi se prek Snapchata in TikToka.

Da so igre krive za vse zlo, smo prvikrat slišali že pred petdesetimi leti! Igra Death Race iz leta 1976 je bila prva izpostavljena. V 90. letih so se ti očitki okrepili in čeprav raziskave niso dokazale povezave med igranjem nasilnih videoiger in nasilnostjo v resničnem življenju, politiki to mantro nadvse radi ponavljajo. V resnici so Nizozemska, Japonska in Južna Koreja države, kjer je nasilja zelo malo, največji porabniki nasilnih iger. Razlogi za nasilje v resničnem življenju so bistveno kompleksnejši od popreproščenih razlag.