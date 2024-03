Objavljeno: 15.3.2024 23:00

Francoskemu zavodu za zaposlovanje ukradli podatke več deset milijonov ljudi

Francoski zavod za zaposlovanje France Travail je sporočil, da so bili tarča hekerskega napada, v katerem so jim bili odtujeni osebni podatki do 43 milijonov ljudi. Obsežen nabor podatkov sega do 20 let v preteklost in vsebuje imena, rojstne datume, številke zdravstvenega zavarovanja, elektronske naslove, domače naslove in telefonske številke. Gesel in bančnih podatkov niso ukradli.

Informacijski pooblaščenec CNIL opozarja, da se lahko ukradeni podatki zlorabijo za ustvarjanje velikih baz osebnih podatkov, ki so potem vir informacij za kraje identitete in druga kazniva dejanja. Točno število oseb, katerih podatkih so bili ukradeni, še ni znano. Oceno 43 milijonov so izdelali na podlagi števila brezposelnih v zadnjih 20 letih in ljudi, ki imajo svoj profil pri organizaciji.

Francoskim državljanom zato svetujejo, da so v naslednjih dneh in tednih bolj pozorni in sumničavi do poizkusov phishinga in podobno, ki se lahko razpasejo zaradi zbranih osebnih podatkov. Podrobnosti o napadu še niso znane. Vemo, da so napadalci prevzeli identiteto zaposlenih v sorodnem invalidskem zavodu Cap Emploi.