Francoska davkarija bo spremljala družabna omrežja

Objavljeno: 30.12.2019 09:00

Francosko ustavno sodišče je presodilo, da lahko davčna uprava spremlja družabna omrežja za odkrivanje utaje davkov.

Novost je del novo sprejetih zakonov, povezanih z davčno ureditvijo, davčni upravi pa omogoča zbiranje veliko dodatnih podatkov o državljanih. Uprava bo namreč lahko preverjala profile, objave in fotografije državljanov v iskanju neprijavljenega premoženja. Zoper zakon se je pojavilo veliko kritik, predvsem na račun zasebnosti državljanov, tako je o temu delu zakona odločalo ustavno sodišče. To je sicer priznalo, da gre za občutljivo temo, a presodilo, da sme uprava preverjati vse javno dostopne podatke - torej so izvzete privatne komunikacije.