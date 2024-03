Francijo prizadel najhujši hekerski napad

Več francoskih ministrstev je tarča najhujšega kibernetskega napada v zgodovini države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napad se je začel v nedeljo in še vedno traja. Za zdaj ni indicev, da bi za napadom stala kakšna tuja država, denimo Rusija ali Kitajska.

Kljub hekerskemu napadu francoska javna uprava še vedno deluje normalno, poročajo iz države. Dostop državljanov in prebivalcev do storitev javne uprave ni moten, prav tako ni bistveno okrnjeno poslovanje.

Napad se je zgodil le nekaj mesecev pred olimpijskimi igrami v Parizu, kar seveda postavlja vprašanje, kako dobro so prireditelji pripravljeni na morebitne napade poleti. Julija pa se obetajo še evropske volitve, ki bodo tudi tarča hekerskih napadov. Strokovnjaki svarijo, da se je treba pripraviti in okrepiti varnostne sisteme pred dogodkoma.

Kdo stoji za napadi, pa še ne vemo. Na Telegramu je odgovornost za napad prevzelo kar več skupin. Francoska agencija za računalniško varnost ANSSI je sporočila, da so uvedli ukrepe filtriranja, dokler napad ne mine. Iz vlade pa so sporočili, da so aktivirali skupino za odziv na krizne situacije in da napad obvladujejo.