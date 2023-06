Francija zakonsko regulirala oglaševanje spletnih vplivnežev

V Franciji so sprejeli nov zakon, ki strogo regulira delo spletnih vplivnežev (influencers). Ta bo vplival na delo več kot 150.000 ljudi, ki na družbenih omrežjih delujejo kot vplivneži na francoskem delu interneta. Zakon uvaja visoke globe in tudi zaporno kazen.

Po novem bo prepovedano oglaševati lepotne operacije, spletne športne stavnice in finančne produkte, denimo kriptovalute. Za te kršitve so zagrožene globe do 300.000 evrov in dve leti zapora. Hkrati bodo morali vplivneži javno označiti vse vsebine, ki so plačane, bodisi neposredno bodisi posredno. Zakon še izrecno določa, da morajo tudi vplivneži spoštovati francosko zakonodajo o oglaševanju – tako bodo morali pri reklamiranju sladkih pijač ali močno predelane hrane dodati opozorilo za zdravje, podobno kot je to nujno na televiziji.

Zakon je bil sprejet soglasno, kar priča o razsežnosti problema. Z njim želijo internet spremeniti iz oglaševalske džungle v urejen javni prostor, kjer veljajo enaka pravila kot na drugih medijih.