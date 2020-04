Francija od Appla in Googla za aplikacijo proti covidu-19 terja manj zasebnosti

Eden izmed načinov boja proti koronavirusu bodo očitno tudi mobilne aplikacije za sledenje uporabnikom in predvsem beleženje stikov, kar ob okužbi omogoča rekonstrukcijo zgodovine prenosov. Pri tem se tarejo pogledi na zahtevano zasebnost, kjer smo priče precej bizarni situaciji. Francija od Appla in Googla zahteva, da je aplikacija manj zasebna.

Zajec tiči v Applovi zahtevi, da aplikacija, ki prek Bluetootha oddaja informacije, teče v ospredju. To Franciji onemogoča razvoj lastne aplikacije, ki bi omogočila sledenje uporabnikovim stikom v boju zoper covid-19. Izdati jo želijo 11. maja. Taka aplikacija bi prek Bluetootha beležila, s katerimi telefoni se je uporabnikov telefon sparil, tako da bi vedeli, kdo je lahko potencialno okužen. To pa v praksi omejuje uporabnost telefona, če naj taka aplikacija za covid-19 teče na njem. Francoski minister za digitalne storitve je od Appla zahteval ukinitev te tehnične prepreke. A Apple je neomajen. Aplikacije, ki komunicirajo prek Bluetootha, morajo teči v ospredju zaradi varnosti.

Apple in Google sta 10. aprila sporočila, da razvijata lastno knjižnico API, ki bo aplikacijam za boj proti covidu-19 omogočila učinkovitejše delovanje. A ta bo bolj zasebna od francoske. V slednji je namreč možno deanonimizirati podatke, kažejo vladni dokumenti. Anonimnost se zagotavlja med uporabniki, ne pa med uporabnikom in vlado. Googlova oziroma Applova aplikacija bo zagotavlja dvojno anonimnost (med uporabniki in med uporabnikom in državo), kar pa Franciji ni všeč.

BBC