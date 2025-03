Objavljeno: 24.3.2025 07:00

Francija ni šla po britanski poti, temveč je ohranila dostopnost šifriranja

Francoski parlament ni potrdil vladnega zakonskega predloga, ki bi od platform za hipno sporočanje, kakršni sta WhatsApp in Signal, zahteval vgradnjo stranski vrat oziroma zlom šifriranja. Kljub močnemu pritisku zunanjega ministrstva je v parlamentu prevladal razum, zato je bil nevarni predlog zavrnjen. S tem je šla Francija – za zdaj – po drugačni poti kot Velika Britanija.

Spomnimo, da je ta nedavno aktivirala določbe zakona o preiskovalnih ukrepih in od Appla zahtevala zlom šifriranja v iCloudu. Na prvi pogled ukrep zveni neškodljivo: šifriranje bo obstalo, bo pa imel upravljavec stranska vrata, ki jih bo možno uporabiti s sodno odredbo in pridobiti podatke. Žal je v praksi to nemogoče tako elegantno razmejiti. Vsakršna stranska vrata pomenijo, da je šifriranje kompromitirano, isto luknjo pa lahko izrabi katerikoli zlonamerni igralec. Svet je velik, internet je globalna vas, nevarnosti ne manjka.

Apple se je tedaj pritožil na ta ukrep, epiloga pa še ni. V Franciji pa so zakon, ki je primarno namenjen boju proti razpečevanju mamil, a ima podtaknjeno še oslabitev šifriranja, zavrnili. Številni strokovnjaki za varnost in aktivisti za zasebnost so že prej poudarjali, da je zakonska prisila v oslabitev šifriranja neprimerna. Šifriranja ščiti vse, zato je neodgovorno izpostavljati celotno prebivalstvo nevarnostim, ker peščica morda uporablja storitev za nečedne posle.

Boj bo še dolg, saj si veliko držav želi luknje v šifriranju. V Franciji je pritisk javnosti to pot zalegel, videli pa bomo, kako bo drugod.

EFF