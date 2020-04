Francija je Amazonu ukazala, naj prodaja in dostavlja le nujne izdelke

Morda je videti, da spletne družbe v času karantene (lahko) delujejo enako kot prej, vendar se francoska država s tem ne strinja. Globalnemu velikanu Amazonu je namreč zapovedala, da sme v Franciji dostavljati le izdelke, ki so nujni. Pod to sodijo hrana, zdravila in izdelki za osebno higieno.

V času, ko večina podjetij stoji, je namreč Amazon zaposlil tisoče dodatnih delavcev, s katerimi se je soočil z velikanskim skokom povpraševanja po njegovih storitvah. Odločba sodišča, ki velja od včeraj (torek), je posledica tožbe sindikata Solidaires Unitaires Démocratiques (Sud), ki trdi, da so v podjetju delavci prisiljeni delati v strnjenih skupinah po več kot 100 oseb. Nekateri sindikati so zahtevali celo popolno prepoved delovanja podjetja v Franciji.

Amazon očitke zavrača in zatrjuje, da delavci lahko vzdržujejo razdaljo med seboj, poleg tega pa so veljavi bolj strogi protokoli za vzdrževanje čistoče. Napovedali so tudi redna merjenja temperature delavcev in uporabo zaščitnih mask.

Kazen za nespoštovanje odločbe znaša milijon evrov na dan.

Amazonove delnice so sicer v času covid-19 poskočile za 5%. Zaradi tega je Jeff Bezos naenkrat spet malce bogatejši - za 24 milijard dolarjev.