Francija in Združeni arabski emirati bodo gradili gigavatni podatkovni center

Francija in Združeni arabski emirati (ZAE) sta sklenila dogovor o gradnji podatkovnega centra z močjo več kot enega gigavata, namenjenega razvoju umetne inteligence (UI). Ta projekt, ocenjen na 30 do 50 milijard evrov, je bil napovedan po srečanju francoskega predsednika Emmanuela Macrona in emiratskega šejka Mohameda bin Zayeda. Novi podatkovni center bo največji tovrstni objekt v Evropi.

Predvideni podatkovni center, ki bo zgrajen v Franciji, bo presegal običajne zmogljivosti obstoječih oblakov in hiperskalnih kampusov, ki običajno dosegajo največ nekaj deset megavatov. Vendar pa takšni obsežni objekti niso brez primere, saj naraščajoče potrebe UI zahtevajo vedno večje zmogljivosti. V ZDA na primer podjetje Meta gradi 2,3-gigavatni objekt v Richland Parishu v Louisiani.

Financiranje projekta bo zagotovljeno iz več virov, pri čemer naj bi MGX, 100-milijardni investicijski sklad iz Abu Dabija, igral ključno vlogo. Prva faza emiratskih naložb bo predstavljena na vrhu "Choose France 2025" pozneje letos. Poleg vzpostavitve podatkovnega centra bo partnerstvo med Francijo in ZAE vključevalo tudi razvoj najsodobnejših polprevodnikov, razvoj talentov ter vzpostavitev virtualnih podatkovnih ambasad za suverene UI in oblačne storitve v obeh državah.

Poznavalce najnovejši dogovor ne preseneča, saj so podjetja iz ZAE, kot je G42, že sodelovala z vodilnimi ponudniki infrastrukture za U z namenom zmanjšati odvisnost od ameriških pospeševalnikov, ki so ključni za razvoj UI. Francija pa je dom enega najvplivnejših evropskih razvijalcev modelov, Mistral.AI, ki je uspel razviti velike jezikovne modele, primerljive z ameriškimi tekmeci.