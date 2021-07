Foxconn in TSMC bosta Taivanu kupila 10 milijonov doz cepiva Biontech

Foxconn in TSMC, dva Tajvanska tehnološka velikana, bosta prispevala po 175 milijonov dolarjev in kupila 10 milijonov doz cepiva Biontech, ter ga predala svoji matični državi.

Do dogovora je prišlo zato, ker je Kitajska preprečevala, da bi cepiva neposredno kupil sam Tajvan, ki ga Kitajska ne priznava. Distributer za cepivo Biontech je namreč podjetje Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., ki mu je Kitajska prepovedala sodelovati s tajvanskimi oblastmi. Kitajska je sicer kasneje ponudila brezplačne donacije cepiva Tajvanu, vendar jih je ta zavrnil.

Zanimivo je, da se v nakup privatnih podjetij iz Tajvana Kitajska ni vmešala.

Foxconn je sicer največji svetovni izdelovalec elektronike po naročilu, njegove stranke pa so HP, Dell, Lenovo in seveda Apple (iPhone…), TSMC pa je največji svetovni proizvajalec polprevodnikov. V njegovih tovarnah se proizvajajo tudi čipi AMD, Apple in nVidia.

TheVerge