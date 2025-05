Objavljeno: 6.5.2025 05:00

Fotografiranje vas na Poljskem lahko vodi v zapor

Na Poljskem je začela veljati prepoved fotografiranja strateško pomembnih ali vojaških objektov, zaradi česar so nemške oblasti svoje turiste uradno posvarile. Zagrožene kazni so do 20.000 zlotov (4700 evrov) in 30 dni zapora, ob tem pa še zaseg pametnega telefona ali fotoaparata.

Pri tem ne gre le za vojašnice, temveč precej na prvi pogled nič kaj posebnih objektov. Strateško pomembni so tudi mostovi, tuneli, viadukti in podobna infrastruktura, pa na primer centralna banka. Poljske oblasti so na 25.000 objektov po državi namestile opozorilo, da je fotografiranje prepovedane, a jih lahko zlasti z razdalje tudi spregledamo.

Poljske oblasti sicer zagotavljajo, da je namen zakona preprečevati rusko vohunjenje, ne pa loviti turistov. To morda res drži, a Nemčija je svoje državljane vseeno uradno opozorila, naj bodo pazljivi.

Nemško zunanje ministrstvo