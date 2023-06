Objavljeno: 9.6.2023 07:00

Fotografije umetne inteligence se že zlorabljajo v politične namene

Tu smo. V ameriški predsedniški kampanji so začeli uporabljati lažne fotografije, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Prvi zasačeni republikanski guverner na Floridi Ron Desantis, ki si prizadeva osvojiti republikansko nominacijo, kjer je njegov največji nasprotnik nekdanji ameriški predsednik.

Na spletu je njegova kampanja objavila videoposnetek, v katerem trdi, da sta imela Donald Trump in glavni svetovalec za zdravje v času epidemije Anthony Fauci prisrčen odnos. V videoposnetku so fotografije, na katerih objemata in poljubljata, ki so lažne. Že malce daljši pogled pokaže, da so črke na napisu Bela hiša pomešane, da so zastave polne artefaktov in podobno. Še najbolj v nebo vpijoč razlog pa je seveda dobro znan hladni odnos med Faucijem in Trumpom.

Tovrstne manipulacije so posebej nevarne, ker mešajo resnično in lažnivo. V kolažu šestih fotografij so tri resnične, tri pa lažne, vse skupaj zmontirano v lažno zgodbo. DeSantis je skrajno desni kandidat, ki Trumpu očita, da ni odslovil Faucija, s čimer si prizadeva osvojiti glasove proticepilcev in zanikovalcev virusa.