Fotografija, ki onesposobi določene telefone z Androidom

Objavljeno: 1.6.2020 10:25

V spletu se je pojavila fotografija, zaradi katere se določeni telefoni z Androidom onesposobijo – gredo v t.i. »soft brick« stanje.

To pomeni, da se v telefon ne moremo več prijaviti, popravimo pa ga lahko s ponastavitvijo (»factory reset«, ki ga izvedemo iz zagonskega menija) ali z zagonom v varnem načinu, kjer izbrišemo to fotografijo. Težava se pojavi le pri določenih telefonih z Android 10 (med drugim tudi Pixel 3 in nekaterimi Samsungovimi modeli) in le, če jo nastavimo za ozadje.

Pri spletni strani 9to5google.com so objavili video posnetek dogajanja, našli pa so tudi razlog za težavo. Gre namreč za to, da je slika v barvnem prostoru RGB, Android pa jo želi prikazati v prostoru sRGB. V beta različici Android 11 sistem izvede pretvorbo, v Android 10 pa ne – to pomeni, da bi enako težavo lahko povzročile tudi druge fotografije – vsaj dokler pri Googlu ne odpravijo tega hrošča.

wPdZ2eGMZE0