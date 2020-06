Fortnite zaradi protestov v ZDA umaknil policijske avtomobile

Epic Games, založnik izredno priljubljene igre Fortnite, je iz igre kot odgovor na proteste v ZDA umaknil policijske avtomobile.

Protesti so odziv na policijsko nasilje, zlasti povezano z rasizmom, Epic pa pravi, da ne gre za politično izjavo, temveč le za »občutljivost za trenutno dogajanje«. Povedano drugače, ne želijo se nikomur zamerit, širša industrija pa je v splošnem podprla protestnike – med drugim so se začasno ustavili strežniki za spletno igranje iger GTA Online in Red Dead Online.