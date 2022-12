Fortnite z Reality Engine 5.1

Igra Fortnite je v novem nadaljevanju, imenovanem preprosto Chapter 4, prešla na grafični pogon Unreal Engine 5.1, s tem pa dobila tudi kup grafičnih izboljšav.

Fortnite je sicer znan po tem, da deluje tudi na starejši in manj zmogljivi strojni opremi, a z uporabo novega grafičnega pogona dobiva tudi kar nekaj novih, grafično zahtevnih efektov. Ti so sicer na voljo le na zmogljivejših napravah (poleg zmogljivih igričarskih računalnikov tudi na PlayStation 5 in Xbox Series X / S).

dutuuFWs_Ns

Med novo podprtimi grafičnimi funkcijami so »Nanite« (podrobnejša geometrija objektov), »Lumen« (boljša osvetlitev in odsevi) ter »Virtual Shadow Maps« (podrobnejše sence). Čeprav je grafika igre še vedno »risankasta« (namenoma) je po novem okolje bolj realistično. To se še najbolj opazi na novem otoku, ki ima kar nekaj zaledenelih poljan in jezer, na katerih pridejo do izraza lepši odsevi.

Kot rečeno pa novosti (ki jih lahko tudi izključimo) terjajo kar nekaj grafične moči. Na našem računalniku z Nvidiino grafično kartico Geforce RTX 3080 smo iz okoli 70 slik na sekundo (fps) z vsemi novimi efekti padli na približno 40 fps.

Pri Epic pravijo, da se je razvoj novega poglavja začel že v začetku leta, in da je največ dela predstavljalo dejstvo, da je igra res enormna, saj so morali tudi vse obstoječe vsebine prilagoditi novim učinkom.