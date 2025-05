Objavljeno: 21.5.2025 08:55

Fortnite se vrača (tudi v ZDA)!

Priljubljena videoigra Fortnite je po skoraj petih letih znova dostopna v ameriški trgovini Apple App Store.

Leta 2020 je bila igra Fornite iz Applove tržnice odstranjena, ker je razvijalec Epic Games vpeljal lasten plačilni sistem znotraj aplikacije, s čimer je obšel 30-odstotno provizijo, ki jo Apple zaračunava za nakupe znotraj aplikacij. Poteza je sprožila pravni spor med podjetjema, v katerem je Epic obtožil Apple monopolnega ravnanja.

V objavi na platformi X je založnik igre Fortnite sporočil, da je igra ponovno na voljo v trgovini App Store, prav tako pa tudi v Epic Games Store in AltStore v EU. Oglasila se je tudi akademska stroka, profesor Joost van Dreunen z NYU Stern je izjavil, da gre za pomembno zmago za Epic in za premik v moči, ki jo imajo razvijalci v razmerju do velikih platform. Apple se na razvoj dogodkov še ni odzval, a tradicionalno zagovarja, da njihova pravila ščitijo uporabnike in njihovo varnost.