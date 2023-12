Fortnite prodaja tudi seks

Podatki, ki jih je razkril Pornhub, so pokazali, da je največ ljudi na spletišču iskalo vroče posnetke z likom iz videoigre Fortnite.

V letu 2023 ni presenetljivo, da veliko ljudi gleda pornografijo, ki vključuje like iz videoiger. Pornhub je objavil letno poročilo o najbolj priljubljenih in najbolj iskanih vsebinah na svoji strani. Del poročila je namenjen igram. Na vrhu seznama je Fortnite, kateremu sledita Overwatch in Minecraft. Podatki, ki jih je razkril Pornhub, so pokazali, kateri specifični liki iz videoiger so bili najbolj iskani v letu 2023. Na vrhu seznama je Chun-Li, ki je prehitela Tifo iz igre Final Fantasy in Laro Croft iz Tomb Raiderja. Zanimivo pri tem je, da po podatkih Pornhuba, večina ljudi išče Chun-Li iz igre Fortnite, ne iz Street Fighterja, kjer se je njen lik prvič pojavil. Podatki kažejo na zanimivo prepletanje kulture videoiger in pornografije, kjer so nekateri izmed najbolj ikoničnih likov iz videoiger postali predmet iskanj na spletnih mestih za odrasle.