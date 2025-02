Objavljeno: 10.2.2025 07:00

Football Manager 25 odpovedan

Po več zamudah in zamikih je Sports Interactive naposled sporočil, da Football Manager 25 ne bo izšel. Zapisali so, da je igra v trenutni obliki predaleč od standardov kakovosti, ki jih želijo zagotavljati, zato ne bo izšla.

Da se nekaj kuha, je bilo jasno že januarja, ko težko pričakovane nadgradnje ni in ni bilo. Football Manager, ki ga v trenutni obliki poznamo od leta 2004, bo tako prvikrat zamudil sezono. Že sedaj so nogometne lige približno na polovici, zato nima smisla, da bi igra izšla marca ali aprila, ko bo marsikatera liga že odločena. Da bo igra odpadla, pa niso mogli sporočiti prej, ker so jih omejevali pravni razlogi, so še dejali.

Franšiza Football Manager izide vsako leto, zato je težko narediti velike konceptualne spremembe. Prav za verzijo 25 so imeli velike načrte, saj je prehajala s svojega pogona na Unity, prav tako pa so želeli uvesti še nekaj sprememb. Ker iz vsega ne bo nič – več pričakujemo od leta 2026 – so kupcem v prednaročilih začeli vračati denar.