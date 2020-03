Folding@Home se pridružuje boju zoper koronavirusu

Folding@Home je že skoraj dvajset let star projekt, pri katerem doniramo računalniško moč raziskovalcem za računsko zahtevne raziskave bolezni - tudi pri raziskovanju koronavirusa (2019-nCoV).

Projekt združuje računsko moč računalnikov več sto tisoč sodelujočih in jo daje na voljo raziskovalnim ustanovam. Ker gre za računanje s plavajočo vejico (Floating Point) so pri tem še posebej koristni grafični procesorji. V programu lahko omogočimo uporabo grafične kartice in (ali) procesorja, nastavimo lahko delovanje le takrat, ko nismo za računalnikom, določimo lahko tudi intenziteto računanja (torej da koristimo le manjši del procesorske moči).