Flipper Zero z dodatkom nevarnost tudi za naprave pametnega doma

Hekerska naprava za slehernika Flipper Zero je bogatejša za dodatek, ki vključuje kompaktni sprejemnik globalnega navigacijskega satelitskega sistema GNSS, s čimer omogoča funkcionalnost iskanja brezžičnih naprav s signali pod gigahečno frekvenco.

Kompaktni dodatek TinyGPS podjetja SCE iz Utrechta omogoča priljubljeni večnamenski elektronski napravi Flipper Zero z neuradno programsko opremo Xtreme Firmware lociranje sub-GHz signalov z metodo Subdriving, poimenovano po vzoru iskanja dostopnih brezžičnih točk Wardiving. Naprava Flipper Zero je sicer namenjena interakciji z zunanjim svetom prek povezave Bluetooth, infrardeče tehnologije, identifikacije z radijsko frekvenco RFID, komunikacije NFC, iButton in splošnih vhodno/izhodnih GPIO pinov. Prav na slednje se priključi SCE-jev kompaktni GNSS dodatek. Ko je nameščen, lahko sprejemnik zazna signale globalnega pozicioniranja GPS in druge GNSS konstelacije, da zagotovi natančne lokacijske informacije, ki se v modificirani Xtreme Firmware uporabijo za izdelavo zemljevida bližnjih signalov, prejetih preko radijskih valov sub-GHz.

Dodatek TinyGPS za Flipper Zero je na voljo v trgovini SCE na Tindie, po ceni 30 ameriških dolarjev.