Flipper Zero se brani pred obtožbami, da je kriv za povečanje avtomobilskih tatvin

Flipper Zero, priljubljena in cenovno dostopna naprava za testiranje varnosti, je postala tarča kanadskih uradnikov, ki so jo obtožili za porast avtomobilskih tatvin v državi in predlagali njeno prepoved.

Februarja je kanadski minister za javno varnost napovedal, da bo izčrpal vse možnosti za prepoved naprav, ki se uporabljajo za krajo vozil s kopiranjem brezžičnih signalov za vstop in zagon vozil brez ključa, kot je Flipper Zero. Izjavo je podal na srečanju, osredotočenem na iskanje rešitev za naraščajoči izziv avtomobilskih tatvin v Kanadi. Kanadski uradniki so vztrajali, da je Flipper Zero eden glavnih krivcev za tatvine avtomobilov brez ključa v državi.

Razvijalci naprave Flipper Zero trdijo, da so bili nepravično označeni kot glavni krivci za težave s tatvinami avtomobilov v Kanadi. Prav tako so pozvali uporabnike spleta, naj podpišejo peticijo proti predlagani prepovedi Flipper Zero, saj so predlogi, kot je ta, škodljivi za varnost in upočasnjujejo tehnološki napredek. Razvijalci Flipper Zero so poudarili, da obstajajo orodja, ki so posebej izdelana za vdor v sisteme avtomobilov brez ključa in jih lahko prosto kupimo na spletu. Ta orodja prestrežejo signale, ki jih pošlje ključ avtomobila, in jih prenesejo na napravo hekerja, kar omogoča daljinski vstop in zagon vozila. Flipper Zero, nasprotno, nima enake računalniške moči kot te naprave in je manj praktična izbira za takšen podvig, trdijo razvijalci.

Razvijalci so izpostavili tudi argument, da bi se morali vladni uradniki bolj zanimati za regulacijo tehnološke industrije in narediti široko uporabljano programsko opremo varnejšo, namesto da kaznujejo ljudi, ki najdejo luknje v njih. Namesto prepovedi orodij za kibernetsko varnost, ki so sposobna najti ranljivosti v varnostnih sistemih, je treba te ranljivosti odpraviti.