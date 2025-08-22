Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 22.8.2025 13:15

Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile

Preiskava portala 404 Media je razkrila črni trg programske opreme, ki omogoča, da se priljubljena naprava Flipper Zero spremeni v orodje za odklepanje vozil različnih proizvajalcev.

Flipper Zero je sicer zasnovan kot pripomoček za analizo brezžičnih komunikacijskih protokolov, a s pomočjo posebne strojne programske opreme lahko prestreže in klonira radijski signal avtomobilskega ključka. Med prizadetimi so vozila proizvajalcev Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai in Kia. Programsko opremo hekerji prodajajo proti plačilu, vendar obstaja nevarnost, da se bo zaradi piratiziranja začela širiti brezplačno. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko pojav ponovil v obsegu, podoben gibanju Kia Boys, ko so najstniki v ZDA množično kradli Hyundai in Kia vozila s pomočjo navadnih USB kablov. Čeprav Flipper Zero zahteva več tehničnega znanja in dostop do posebne programske opreme, obstaja realna možnost, da bi v prihodnjih letih postal novo orodje za organizirane kraje vozil.

Že zdaj so se podobni napadi razširili v Veliki Britaniji, kjer kriminalci uporabljajo naprave, podobne igralni konzoli GameBoy, za odklepanje vozil Hyundai, Kia in Genesis. Proizvajalci sicer ponujajo varnostne popravke, vendar to pogosto pomeni dodatne stroške za lastnike. Če bo strojna programska oprema za Flipper Zero postala široko dostopna, strokovnjaki napovedujejo, da bi se lahko hitro oblikovala nova generacija Flipper Boys, kar bi pomenilo resen izziv za avtomobilsko industrijo in varnost vozil.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Ustvarjalec vsebin tech-it je s prenosom v živo na YouTubu izvedel maratonski test, v katerem je ročno odprl in zaprl Samsung Galaxy Z Fold 7 kar 200.000-krat

    novice
    Objavljeno: 8.8.2025 10:00
  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • <span><span>Unreal Engine v avtomobilih Tesla</span></span>

    Unreal Engine v avtomobilih Tesla

    Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

    novice
    Objavljeno: 15.8.2025 10:00
  • Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Umetna inteligenca napovedala antibiotika proti gonoreji in MRSA

    Raziskovalci z MIT-a so uporabili generativno umetno inteligenco, da bi našli nove kandidate za antibiotike. Preverili so 36 milijonov različnih spojin, med njimi tudi takšne, ki sploh še niso nikoli obstajale. Med 24 najobetavnejšimi kandidati, ki so jih tudi sintetizirali in preizkusili, jih je sedem izkazalo aktivnost kot antibiotiki. Dva sta bila v miškah učinkovita proti okužbam gonoreji in MRSA.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 05:00
  • <span><span>Perplexity bi kupil Chrome</span></span>

    Perplexity bi kupil Chrome

    Umetno inteligentni iskalnik Perplexity je v odmevni in povsem nepričakovani potezi Googlu ponudil 34,5 milijarde ameriških dolarjev v gotovini za prevzem spletnega brskalnika Chrome.

    novice
    Objavljeno: 13.8.2025 10:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Julij-avgust 2025

Uvodnik
Strojni svetovni splet

Mnenja
Dočakal sem prihodnost

Nove tehnologije
Koliko hitrosti je dovolj? Povezani na poti Pregon!

Fokus
Elektronski papir v barvah Neznosna lahkost branja RLCD - Renesansa LCD Uvodnik: Strojni svetovni splet

Dosje
Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?* Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Monitor Pro
Oblak je temelj digitalne preobrazbe Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij Uvodnik - Je oblak vsemogočen?

Na zvezi
Kariera v IT

Zgodovina
Kralj omrežij Mikroračunalniški roboti

Odprta scena
Teleskop kot tveganje za državno varnost Zakaj nas mora skrbeti za prihodnost čipov

Prenosni računalniki
Zmogljivost stane!

Telefoni
Prenovljeni srednji razred

Preizkusi
Kupil sem ZX Spectruma Previdni korak naprej Projektor v žepu

Nasveti
Oblačni triki

Mobilno
Applove nagrade Če hodiš, lahko plešeš Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov