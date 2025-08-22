Objavljeno: 22.8.2025 13:15

Flipper Zero postaja priljubljeno orodje za vdiranje v avtomobile

Preiskava portala 404 Media je razkrila črni trg programske opreme, ki omogoča, da se priljubljena naprava Flipper Zero spremeni v orodje za odklepanje vozil različnih proizvajalcev.

Flipper Zero je sicer zasnovan kot pripomoček za analizo brezžičnih komunikacijskih protokolov, a s pomočjo posebne strojne programske opreme lahko prestreže in klonira radijski signal avtomobilskega ključka. Med prizadetimi so vozila proizvajalcev Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai in Kia. Programsko opremo hekerji prodajajo proti plačilu, vendar obstaja nevarnost, da se bo zaradi piratiziranja začela širiti brezplačno. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko pojav ponovil v obsegu, podoben gibanju Kia Boys, ko so najstniki v ZDA množično kradli Hyundai in Kia vozila s pomočjo navadnih USB kablov. Čeprav Flipper Zero zahteva več tehničnega znanja in dostop do posebne programske opreme, obstaja realna možnost, da bi v prihodnjih letih postal novo orodje za organizirane kraje vozil.

Že zdaj so se podobni napadi razširili v Veliki Britaniji, kjer kriminalci uporabljajo naprave, podobne igralni konzoli GameBoy, za odklepanje vozil Hyundai, Kia in Genesis. Proizvajalci sicer ponujajo varnostne popravke, vendar to pogosto pomeni dodatne stroške za lastnike. Če bo strojna programska oprema za Flipper Zero postala široko dostopna, strokovnjaki napovedujejo, da bi se lahko hitro oblikovala nova generacija Flipper Boys, kar bi pomenilo resen izziv za avtomobilsko industrijo in varnost vozil.