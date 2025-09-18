Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 18.9.2025 12:00

Firefox z najhitrejšo zaščito DNS na Androidu

Mozilla je v najnovejši različici brskalnika Firefox za Android omogočila podporo za DNS-over-HTTPS (DoH), ki šifrira DNS poizvedbe in preprečuje vohunjenje med brskanjem, brez vpliva na hitrost.

DoH je tehnologija, ki šifrira začetne zahteve spletnega brskalnika za prevod naslovov (npr. firefox.com) v IP številke, s čimer preprečuje, da bi ponudniki interneta ali upravljavci Wi-Fi omrežij spremljali, katere strani obiskujemo. Firefox je DoH leta 2020 in 2023 že privzeto uvedel na namiznih računalnikih v ZDA in Kanadi, zdaj pa ta zaščita prihaja tudi na mobilne naprave z Androidom širom sveta. Funkcijo lahko aktiviramo v nastavitvah pod možnostjo Increased Protection.

V sodelovanju s kanadsko organizacijo CIRA in podjetjem Akamai je Mozilla letos dosegla 61-odstotno pohitritev DoH poizvedb, ki so zdaj skoraj enako hitre kot običajni, nezaščiteni DNS zahtevki. Ta izboljšava ni koristna le za uporabnike Firefoxa, ampak tudi za širšo skupnost uporabnikov strežnikov CIRA in drugih ponudnikov, ki uporabljajo enake rešitve. Mozilla ob tem poudarja, da so vsi ponudniki DoH v Firefoxu podvrženi strogim zahtevam glede zasebnosti in pogodbenim zavezam, s čimer zagotavlja preglednost in zaupanje.

