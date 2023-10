Firefox s prepoznavo lažnih ocen

Mozilla v spletnem brskalniku Firefox testira zmožnost Review Checker, ki jo poganja Fakespot.

Fakespot je izdelek na novo pripojenega Mozillinega podjetja, ki na spletu prepoznava lažne ocene, izdelke in prodajalce. Z integracijo te storitve v svoj brskalnik bo Review Checker uporabnikom omogočil filtriranje zavajajočih ocen in ponarejenih izdelkov. Poročila kažejo, da bo nova funkcija sprva delovala na spletnih straneh Amazon, BestBuy in Walmart. Podjetje bo po temeljitem testiranju funkcijo vsem uporabnikom ponudilo novembra. Na voljo bo tudi kot razširitev za druge priljubljene brskalnike ter operacijska sistema iOS in Android.

Review Checker deluje tako, da preverja avtentičnost ocene izdelka, identificira tiste, ki se ne zdijo pristne, in na podlagi svoje analize dodeli oceno. Ocene se gibljejo od A do F, pri čemer A in B pomenita, da je ocena zanesljiva, C je mešanica zanesljivih in nezanesljivih, D in F pa sta nezanesljivi. Preverjanje proži ikona z oznako cene na vrhu obiskane strani. Nova funkcija ne krši uporabnikove zasebnosti. Uporablja OHTTP ali Oblivious HTTP, ki zagotavlja, da Mozilla ne poveže posameznika ali njegovih naprav z izdelki, ki jih je preveril. Poleg tega učinkovita zmožnost ne vpliva hitrost brskanja ali zmogljivost brskalnika.