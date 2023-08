Fintech ne bo nadomestil bank

Mladi startupi s področja finančnih storitev, zelo pogosto povezani s kriptovalutami, so v zadnjih letih močno razburkali ponudbo in način delovanja finančne industrije. V javni podobi so bili vselej predstavljeni kot alternativna tradicionalnim finančnim storitvam, še posebej zaradi njihove domnevne hitrejše prilagodljivosti in odpornosti na preživetje v turbulentnih časih. Zdi se, da se ta razprava vedno znova pojavi prav v času krize.

Toda analitiki vse bolj poudarjajo, da tu pravzaprav ne gre za boj enih proti drugim, novega proti staremu. Inovativnost ne pomeni nujno izginotja obstoječih akterjev. Nasprotno, vzpon fintechov je spodbudil inovacije med bankami in jih spodbudil k razvoju svojih storitev in sprejemanju najnovejših tehnologij. Ne nazadnje s sklepanjem partnerstev z najbolj inovativnimi finančnimi tehnologijami.

Fintech in banke lahko sobivajo in uspevajo skupaj, v dobrem in slabem. Seveda je prva skupina še vedno bolj v ospredju javnega zanimanja, z rekordnimi naložbami, hitro rastjo, izjemno stopnjo agilnosti in inovativnostjo. To je zlasti omogočilo, da so vgrajene finance, ki vključujejo zagotavljanje finančnih funkcij (plačila, posojila, zavarovanje itd.) neposredno znotraj obstoječih platform ali aplikacij, namesto prek finančnih subjektov, kot so banke ali zavarovalnice, danes prisotne v številnih storitvah, tako za posameznike kot za podjetja. Kot primer, plačilne storitve so povsod doživele spremembo, posamezniki ali podjetja lahko danes plačujejo sami, ne da bi šli prek svoje banke.

Ta preobrazba je banke spodbudila k prehodu na področje agilnosti in inovativnosti. Danes se je razmerje moči že premaknilo. Financiranje zagonskih podjetij upada, kar omogoča obstoj le najboljših fintechov, ki so tehnološko in storitveno sposobni prebroditi težke čase. Številne mlade družbe so zato postale tarče prevzemov, zelo pogosto kar s strani samih bank. Bančni sektor se verjetno zelo dobro zaveda prednosti, ki bi jih lahko prinesle sinergije s fintechom.

Ta sodelovanja lahko bankam omogoči dostop do najsodobnejših tehnologij in nastanek novih storitve za stranke, hkrati pa fintechom s tem zagotovijo vire, ki jih potrebujejo za razvoj produktov. Svoj vpliv lahko uporabijo tudi za spodbujanje sprememb zakonodajnega okolja, ki koristi tako bankam, finančnim tehnologijam kot potrošnikom.

V tekmi fintech proti bančništvu torej ni in ne bo dokončnega zmagovalca. Ravno nasprotno, zbliževanje obeh bo ponujalo nove poti za prihodnost finančne industrije. Fintech podjetja prinašajo agilnost in inovativnost, medtem ko banke nudijo stabilnost in zaupanje. Povezava finančnih tehnologij in bank bi tako lahko vodila do naslednje revolucije v delovanju finančnega sektorja.