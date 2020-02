FDA: 5G ali mobiteli ne povzročajo raka

Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) je objavila poročilo o vplivu elektromagnetnih valovanj na zdravje, ki vključuje pregled vse objavljene znanstvene literature med leti 2008 in 2018. Temeljita analiza vseh dostopnih informacij je pokazala, da je bilo dosedanje stališče FDA utemeljeno. FDA je ugotovila, da ne obstajajo dokazi, da bi bila izpostavljenost elektromagnetnim valovanjem radijskega dela spektra kakorkoli vzročno povezana z rakom.

Objavljeno poročilo je izjemno pomembno, ker predstavlja celovit pregled vse objavljene literature. Že dlje časa vemo, da če elektromagnetna valovanja povzročajo raka, vpliv ne more biti močan. Močne vzročne povezave bi študije že zdavnaj odkrile, zato so raziskovalci poskušali razločevati med dvema scenarijema, ki za običajne ljudi niti nista zelo drugačna. Bodisi vpliva ni bodisi je vpliv zelo šibek in ga preglasiji drugi dejavniki tveganja v vsakdanjem življenju,

Posamezne raziskave na tem področju so manj zanesljive ravno zaradi tega razloga. Kakršnekoli vzročne povezave hitro preglasijo naključja, pristranskost (bias) ali druge spremenljivke (confounding), zato je treba pogledati več študij. FDA (in pred tem tudi druge organizacije, denimo Svetovna zdravstvena organizacija, ICNIRP) je to naredil in na 113 straneh podal povzetek raziskav in obrazložitev njihovih omejitev. Vsaka raziskava ima omejitve, ki se jih moramo zavedati in upoštevati pri interpretaciji rezultatov.

FDA je pregledal tako in vivo študije na živalih kakor epidemiološke študije ljudi. Zaključek je zelo pozitiven. Ne obstajajo nobeni dokazi za vzročno povezavo med mobilnimi telefoni (oziroma elektromagnetnimi valovanji radijskih frekvenc) in nastankom tumorjev. Raziskave niso pokazale korelacije med odmerkom in učinki, konsistentnih vplivov ali specifičnih efektov. Prav tako ni razdelan noben verodostojen biološki mehanizem, ki bi pojasnil, kako bi lahko radijski valovi v dopustnih mejah sploh škodovali.

Pri študijah na živalih je manjši del študij dal rezultate, ki so kazali na šibko korelacijo, a iz tega ni možno sklepati o škodljivosti. Skoraj nobena študija ni upoštevala termičnih vplivov radijskih sevanj (efekt mikrovalovne pečice), ki majhnim živalim pri visoki intenziteti poviša temperaturo. Starejše živali imajo težave s termoregulacijo, kar lahko vodi v povečano tvorbo tumorjev. Zaradi tega je FDA izrecno zapisala, da iz rezultatov teh študij ne moremo sklepati o vplivu mobitelov na ljudi. Epidemiološke študije pa so proučevale prav to in odkrile, da vpliva ni. Če tveganje obstaja, je izjemno majhno v primerjavi z naravnim tveganjem za razvoj tumorjev in drugimi dejavniki, so še zapisali.

Poročilo