FBI zasegel tržnico z ukradenimi prijavnimi podatki

Ameriška zvezna agencija FBI je zasegla spletno stran genesis.market, znano po preprodajanju ukradenih prijavnih podatkov.

Gre za neke vrste tržnico s podatki, kjer lahko kupci pridejo do ukradenih prijav (torej uporabniških imen in gesel), piškotkov (z zasebnimi podatki) in »digitalnimi prstnimi odtisi«, torej zbirkami podatkov, s katerimi se prepozna posameznike v spletu. Po podatkih varnostnega podjetja Sophos je Genesis ponujal »uporabnikom prijazne storitve, zaradi katerih so se lahko slednji osredotočali na kriminal in ne na samo tehniko«. To je vključevalo tudi prijazen uporabniški vmesnik z dobrimi možnostmi povezovanja podatkov, učinkovitimi in dobro vzdrževanimi orodji za uporabnike, dodelani FAQ, itd.

Obisk strani naj bi prikazal obvestilo s strani FBI, pod katerim so tudi logotipi mednarodno povezanih inštitucij (med katerimi sta tudi Europol in Eurojust).