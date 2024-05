FBI zasegel stran BreachForums

FBI je zasegel spletno stran BreachForums, na kateri je gostoval znameniti forum za preprodajo ukradenih podatkov iz hekerskih in izsiljevalskih napadov. Na strani so se minuli teden pojavili celo podatki, ki so jih napadalci dobili z napadom na infrastrukturo Europola. Sedaj se ob obisku strani prikaže obvestilo, da je pod nadzorom ameriškega preiskovalnega urada.

Zaseg sta izvedla FBI in ameriško pravosodno ministrstvo, piše na strani. Dodajajo, da poteka preiskava vsebin na strežnikih (backend). Trdijo, da imajo dostop do podatkov v forumu, kar vsebuje elektronske naslove, IP-naslove in zasebna sporočila članov. To bi v prihodnosti lahko vodilo do številnih aretacij.

Pridobili so tudi nadzor nad kanalom na Telegramu, ki so ga uporabljali administratorji. Baphomet in ShinyHunter sta psevdonima vodij strani, kateri identiteta še ni javno znana. Stran je v trenutni inkarnaciji delovala le od junija lani do marca letos. Na njej so se prodajali podatki iz številnih vdorov v znane strani, denimo 23andMe, HPE in Dell.